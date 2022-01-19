За сутки в Казахстане выявлены 13 874 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 13 874 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 4874,

город Алматы - 1580,

город Шымкент - 450,

Акмолинская область - 420,

Актюбинская область - 366,

Алматинская область - 329,

Атырауская область - 584,

Восточно-Казахстанская область - 394,

Жамбылская область - 233,

Западно-Казахстанская область - 440,

Карагандинская область - 2669,

Костанайская область - 291,

Кызылординская область - 236,

Мангистауская область - 233,

Павлодарская область - 515,

Северо-Казахстанская область - 143,

Туркестанская область - 117.

Всего в стране выявлены 1 085 004 заболевших.