08:00, 14 Март 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлены 1049 заболевших коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1049 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 173,
город Алматы - 360,
город Шымкент - 7,
Акмолинская область - 57,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 86,
Атырауская область - 45,
Восточно-Казахстанская область - 24,
Жамбылская область - 16,
Западно-Казахстанская область - 60,
Карагандинская область - 72,
Костанайская область - 48,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 50,
Северо-Казахстанская область - 28,
Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлено 223 720 заболевших.