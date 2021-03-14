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    08:00, 14 Март 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане выявлены 1049 заболевших коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1049 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 173,

    город Алматы - 360,

    город Шымкент - 7,

    Акмолинская область - 57,

    Актюбинская область - 12,

    Алматинская область - 86,

    Атырауская область - 45,

    Восточно-Казахстанская область - 24,

    Жамбылская область - 16,

    Западно-Казахстанская область - 60,

    Карагандинская область - 72,

    Костанайская область - 48,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 50,

    Северо-Казахстанская область - 28,

    Туркестанская область - 8.

    Всего в стране выявлено 223 720 заболевших.



    Теги:
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