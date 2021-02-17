За сутки в Казахстане выявлено 796 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 796 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 99, город Алматы - 91, город Шымкент - 6, Акмолинская область - 79, Актюбинская область - 10, Алматинская область - 36, Атырауская область - 38, Восточно-Казахстанская область - 69, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 74, Карагандинская область - 60, Костанайская область - 70, Кызылординская область - 5, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 100, Северо-Казахстанская область - 40, Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлено 204 055 заболевших.