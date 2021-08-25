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За сутки в Казахстане выявлено 6040 заболевших коронавирусом
25 Августа 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6040 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 505,
город Алматы - 1590,
город Шымкент - 220,
Акмолинская область - 265,
Актюбинская область - 388,
Алматинская область - 358,
Атырауская область - 307,
Восточно-Казахстанская область - 167,
Жамбылская область - 202,
Западно-Казахстанская область - 123,
Карагандинская область - 843,
Костанайская область - 269,
Кызылординская область - 98,
Мангистауская область - 202,
Павлодарская область - 317,
Северо-Казахстанская область - 122,
Туркестанская область - 64.
Всего в стране выявлен 754 891 заболевший.
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