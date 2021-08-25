За сутки в Казахстане выявлено 6040 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6040 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 505,

город Алматы - 1590,

город Шымкент - 220,

Акмолинская область - 265,

Актюбинская область - 388,

Алматинская область - 358,

Атырауская область - 307,

Восточно-Казахстанская область - 167,

Жамбылская область - 202,

Западно-Казахстанская область - 123,

Карагандинская область - 843,

Костанайская область - 269,

Кызылординская область - 98,

Мангистауская область - 202,

Павлодарская область - 317,

Северо-Казахстанская область - 122,

Туркестанская область - 64.

Всего в стране выявлен 754 891 заболевший.



