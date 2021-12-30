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За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
30 Декабря 2021 08:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 85,
город Алматы - 62,
город Шымкент - 11,
Акмолинская область - 34,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 10,
Атырауская область - 18,
Восточно-Казахстанская область - 14,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 11,
Карагандинская область - 58,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 4,
Павлодарская область - 44,
Северо-Казахстанская область - 41,
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 987386 заболевших.
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