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За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом

30 Декабря 2021 08:05
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За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 85,

город Алматы - 62,

город Шымкент - 11,

Акмолинская область - 34,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 10,

Атырауская область - 18,

Восточно-Казахстанская область - 14,

Жамбылская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 11,

Карагандинская область - 58,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 4,

Павлодарская область - 44,

Северо-Казахстанская область - 41,

Туркестанская область - 6.

Всего в стране выявлено 987386 заболевших.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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