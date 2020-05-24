За сутки в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусом: прирост 5,1%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки, по состоянию на 23:59 час. 23 мая, в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 5,1%.
В разрезе регионов:
город Алматы – 97 (4,7%),
Карагандинская область – 90 (19,1%),
город Нур-Султан – 58 (3,8%),
город Шымкент – 33 (5,7%),
Туркестанская область – 33 (11,8%),
Атырауская область – 22 (2,6%),
Актюбинская область – 18 (7,1%),
Западно-Казахстанская область – 16 (4,3%),
Жамбылская область – 10 (4,0%),
Алматинская область – 6 (2,2%),
Северо-Казахстанская область – 6 (15,0%),
Кызылординская область – 5 (1,8%),
Костанайская область – 5 (4,3%),
Мангистауская область – 2 (1,2%),
Восточно-Казахстанская область – 2 (3,3%).
Всего в стране выявлено 8322 заболевших.
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