За сутки в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусом: прирост 5,1%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки, по состоянию на 23:59 час. 23 мая, в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 5,1%.

В разрезе регионов:

город Алматы – 97 (4,7%),

Карагандинская область – 90 (19,1%),

город Нур-Султан – 58 (3,8%),

город Шымкент – 33 (5,7%),

Туркестанская область – 33 (11,8%),

Атырауская область – 22 (2,6%),

Актюбинская область – 18 (7,1%),

Западно-Казахстанская область – 16 (4,3%),

Жамбылская область – 10 (4,0%),

Алматинская область – 6 (2,2%),

Северо-Казахстанская область – 6 (15,0%),

Кызылординская область – 5 (1,8%),

Костанайская область – 5 (4,3%),

Мангистауская область – 2 (1,2%),

Восточно-Казахстанская область – 2 (3,3%).

Всего в стране выявлено 8322 заболевших.