За сутки в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусом: прирост 4,2%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки, по состоянию на 23:59 час. 22 мая, в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 4,2%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 83 (5,7%),
город Алматы – 66 (3,3%),
город Шымкент – 34 (6,3%),
Карагандинская область – 42 (9,8%),
Жамбылская область – 20 (8,7%),
Алматинская область – 16 (6,1%),
Туркестанская область – 15 (5,7%),
Актюбинская область – 10 (4,1%),
Западно-Казахстанская область – 10 (2,8%),
Акмолинская область – 3 (2,1%),
Атырауская область – 16 (1,9%),
Костанайская область – 2 (1,8%),
Восточно-Казахстанская область – 1 (1,7%),
Кызылординская область – 3 (1,1%),
Павлодарская область – 1 (0,6%).
Всего в стране выявлено 7919 заболевших.
- Столичные полицейские продолжают разъяснительную работу по соблюдению карантинных мер
- Конкурс на долгосрочные договоры с фармпроизводителями стартовал в Казахстане
- До 4168 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
- Главный имам столицы призвал мусульман праздновать Ораза айт дома
- В ЗКО карантинный режим продлили до 15 июня
- Послаблений режима карантина в Нур-Султане не будет – акимат
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана