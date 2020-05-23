За сутки в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусом: прирост 4,2%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки, по состоянию на 23:59 час. 22 мая, в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 4,2%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 83 (5,7%),

город Алматы – 66 (3,3%),

город Шымкент – 34 (6,3%),

Карагандинская область – 42 (9,8%),

Жамбылская область – 20 (8,7%),

Алматинская область – 16 (6,1%),

Туркестанская область – 15 (5,7%),

Актюбинская область – 10 (4,1%),

Западно-Казахстанская область – 10 (2,8%),

Акмолинская область – 3 (2,1%),

Атырауская область – 16 (1,9%),

Костанайская область – 2 (1,8%),

Восточно-Казахстанская область – 1 (1,7%),

Кызылординская область – 3 (1,1%),

Павлодарская область – 1 (0,6%).

Всего в стране выявлено 7919 заболевших.