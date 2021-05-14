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    08:00, 14 Май 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане выявлено 2549 заболевших коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2549 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 452,

    город Алматы - 557,

    город Шымкент - 125,

    Акмолинская область - 130,

    Актюбинская область - 102,

    Алматинская область - 222,

    Атырауская область - 75,

    Восточно-Казахстанская область - 102,

    Жамбылская область - 34,

    Западно-Казахстанская область - 123,

    Карагандинская область - 348,

    Костанайская область - 27,

    Кызылординская область - 31,

    Мангистауская область - 46,

    Павлодарская область - 102,

    Северо-Казахстанская область - 25,

    Туркестанская область - 48.

    Всего в стране выявлено 353140 заболевших.



    Теги:
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