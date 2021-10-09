За сутки в Казахстане выявлено 1940 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1940 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Из них в разрезе регионов:

город Нур-Султан - 294,

город Алматы - 369,

город Шымкент - 54,

Акмолинская область - 77,

Актюбинская область - 67,

Алматинская область - 188,

Атырауская область - 43,

Восточно-Казахстанская область - 102,

Жамбылская область - 39,

Западно-Казахстанская область - 65,

Карагандинская область - 161,

Костанайская область - 97,

Кызылординская область - 43,

Мангистауская область - 12,

Павлодарская область - 165,

Северо-Казахстанская область - 129,

Туркестанская область - 35.

Всего в стране выявлен 902061 заболевший.



