08:00, 09 Октябрь 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлено 1940 заболевших коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1940 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Из них в разрезе регионов:
город Нур-Султан - 294,
город Алматы - 369,
город Шымкент - 54,
Акмолинская область - 77,
Актюбинская область - 67,
Алматинская область - 188,
Атырауская область - 43,
Восточно-Казахстанская область - 102,
Жамбылская область - 39,
Западно-Казахстанская область - 65,
Карагандинская область - 161,
Костанайская область - 97,
Кызылординская область - 43,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 165,
Северо-Казахстанская область - 129,
Туркестанская область - 35.
Всего в стране выявлен 902061 заболевший.