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    08:00, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане выявлено 1940 заболевших коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1940 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    Из них в разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 294,

    город Алматы - 369,

    город Шымкент - 54,

    Акмолинская область - 77,

    Актюбинская область - 67,

    Алматинская область - 188,

    Атырауская область - 43,

    Восточно-Казахстанская область - 102,

    Жамбылская область - 39,

    Западно-Казахстанская область - 65,

    Карагандинская область - 161,

    Костанайская область - 97,

    Кызылординская область - 43,

    Мангистауская область - 12,

    Павлодарская область - 165,

    Северо-Казахстанская область - 129,

    Туркестанская область - 35.

    Всего в стране выявлен 902061 заболевший.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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