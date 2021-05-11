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    08:00, 11 Май 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане выявлено 1766 заболевших коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 249,

    город Алматы - 430,

    город Шымкент - 75,

    Акмолинская область - 114,

    Актюбинская область - 24,

    Алматинская область - 125,

    Атырауская область - 38,

    Восточно-Казахстанская область - 79,

    Жамбылская область - 42,

    Западно-Казахстанская область - 108,

    Карагандинская область - 262,

    Костанайская область - 25,

    Кызылординская область - 27,

    Мангистауская область - 13,

    Павлодарская область - 119,

    Северо-Казахстанская область - 12,

    Туркестанская область - 24.

    Всего в стране выявлено 346 497 заболевших.



    Теги:
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