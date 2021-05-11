08:00, 11 Май 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлено 1766 заболевших коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 249,
город Алматы - 430,
город Шымкент - 75,
Акмолинская область - 114,
Актюбинская область - 24,
Алматинская область - 125,
Атырауская область - 38,
Восточно-Казахстанская область - 79,
Жамбылская область - 42,
Западно-Казахстанская область - 108,
Карагандинская область - 262,
Костанайская область - 25,
Кызылординская область - 27,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 119,
Северо-Казахстанская область - 12,
Туркестанская область - 24.
Всего в стране выявлено 346 497 заболевших.