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За сутки в Казахстане выявлено 1125 заболевших коронавирусом
19 Ноября 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1125 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 118,
город Алматы - 123,
город Шымкент - 20,
Акмолинская область - 78,
Актюбинская область - 19,
Алматинская область - 57,
Атырауская область - 25,
Восточно-Казахстанская область - 84,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 37,
Карагандинская область - 130,
Костанайская область - 112,
Кызылординская область - 19,
Мангистауская область - 12,
Северо-Казахстанская область - 149,
Туркестанская область - 17.
Всего в стране выявлены 961734 заболевших.
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