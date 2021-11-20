За сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 102,

город Алматы - 116,

город Шымкент - 17,

Акмолинская область - 81,

Актюбинская область - 20,

Алматинская область - 55,

Атырауская область - 20,

Восточно-Казахстанская область - 74,

Жамбылская область - 13,

Западно-Казахстанская область - 36,

Карагандинская область - 104,

Костанайская область - 113,

Кызылординская область - 12,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 118,

Северо-Казахстанская область - 155,

Туркестанская область - 8.

Всего в стране выявлен 962781 заболевший.