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За сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших коронавирусом
20 Ноября 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 102,
город Алматы - 116,
город Шымкент - 17,
Акмолинская область - 81,
Актюбинская область - 20,
Алматинская область - 55,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 74,
Жамбылская область - 13,
Западно-Казахстанская область - 36,
Карагандинская область - 104,
Костанайская область - 113,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 118,
Северо-Казахстанская область - 155,
Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлен 962781 заболевший.
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