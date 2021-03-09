08:00, 09 Март 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлен 571 заболевший коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 571 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 61,
город Алматы - 118,
Акмолинская область - 72,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 38,
Атырауская область - 27,
Восточно-Казахстанская область - 18,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 39,
Карагандинская область - 35,
Костанайская область - 50,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 63,
Северо-Казахстанская область - 24,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 219325 заболевших.