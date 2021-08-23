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За сутки в Казахстане от коронавируса скончались 113 человек
23 Августа 2021 09:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 21.08.2021г.). Об этом передает МИА «Казинформ».
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Так, лидером антирейтинга является Нур-Султан (21 смертей). В «пятерку» антирейтинга также вошли Алматы (18 смертей), Амолинская область (15 смертей), Шымкент (11 смертей), Атырауская (11 смертей).
В Костанайской и Туркестанской областях летальных случаев не зафиксировано.
Итого за сутки в Казахстане скончались от коронавируса 113 человек.
Как сообщалось ранее, от ковидной пневмонии за сутки скончались 24 человека.
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