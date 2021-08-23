За сутки в Казахстане от коронавируса скончались 113 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 21.08.2021г.). Об этом передает МИА «Казинформ».

Так, лидером антирейтинга является Нур-Султан (21 смертей). В «пятерку» антирейтинга также вошли Алматы (18 смертей), Амолинская область (15 смертей), Шымкент (11 смертей), Атырауская (11 смертей).

В Костанайской и Туркестанской областях летальных случаев не зафиксировано.