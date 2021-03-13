За сутки в Казахстане коронавирусом заболели 1002 человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1002 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 152,

город Алматы - 293,

город Шымкент - 25,

Акмолинская область - 50,

Актюбинская область - 29,

Алматинская область - 90,

Атырауская область - 42,

Восточно-Казахстанская область - 35,

Жамбылская область - 13,

Западно-Казахстанская область - 68,

Карагандинская область - 74,

Костанайская область - 48,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 50,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлено 222 671 заболевших.



