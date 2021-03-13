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    08:00, 13 Март 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане коронавирусом заболели 1002 человека

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1002 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 152,

    город Алматы - 293,

    город Шымкент - 25,

    Акмолинская область - 50,

    Актюбинская область - 29,

    Алматинская область - 90,

    Атырауская область - 42,

    Восточно-Казахстанская область - 35,

    Жамбылская область - 13,

    Западно-Казахстанская область - 68,

    Карагандинская область - 74,

    Костанайская область - 48,

    Кызылординская область - 5,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 50,

    Северо-Казахстанская область - 21,

    Туркестанская область - 4.

    Всего в стране выявлено 222 671 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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