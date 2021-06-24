08:17, 24 Июнь 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане 876 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 876 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 319,
город Алматы - 112,
город Шымкент - 18,
Акмолинская область - 20,
Актюбинская область - 9,
Алматинская область - 11,
Атырауская область - 53,
Восточно-Казахстанская область - 36,
Западно-Казахстанская область - 63,
Карагандинская область - 120,
Костанайская область - 1,
Кызылординская область - 9,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 77,
Северо-Казахстанская область - 7,
Туркестанская область - 19.
Итого выздоровевших в Казахстане - 388171.