За сутки в Казахстане 876 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 876 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 319,

город Алматы - 112,

город Шымкент - 18,

Акмолинская область - 20,

Актюбинская область - 9,

Алматинская область - 11,

Атырауская область - 53,

Восточно-Казахстанская область - 36,

Западно-Казахстанская область - 63,

Карагандинская область - 120,

Костанайская область - 1,

Кызылординская область - 9,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 77,

Северо-Казахстанская область - 7,

Туркестанская область - 19.

Итого выздоровевших в Казахстане - 388171.