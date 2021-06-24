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    08:17, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане 876 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 876 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 319,

    город Алматы - 112,

    город Шымкент - 18,

    Акмолинская область - 20,

    Актюбинская область - 9,

    Алматинская область - 11,

    Атырауская область - 53,

    Восточно-Казахстанская область - 36,

    Западно-Казахстанская область - 63,

    Карагандинская область - 120,

    Костанайская область - 1,

    Кызылординская область - 9,

    Мангистауская область - 2,

    Павлодарская область - 77,

    Северо-Казахстанская область - 7,

    Туркестанская область - 19.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 388171.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Статистика
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