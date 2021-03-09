За сутки в Казахстане 464 человека выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 464 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 66,

город Алматы - 26,

Акмолинская область - 59,

Алматинская область - 75,

Атырауская область - 85,

Западно-Казахстанская область - 7,

Карагандинская область - 43,

Костанайская область - 22,

Кызылординская область - 3,

Павлодарская область - 67,

Северо-Казахстанская область - 11.

Итого выздоровевших в Казахстане - 202694.



