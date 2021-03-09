08:15, 09 Март 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане 464 человека выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 464 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 66,
город Алматы - 26,
Акмолинская область - 59,
Алматинская область - 75,
Атырауская область - 85,
Западно-Казахстанская область - 7,
Карагандинская область - 43,
Костанайская область - 22,
Кызылординская область - 3,
Павлодарская область - 67,
Северо-Казахстанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 202694.