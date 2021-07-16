За сутки в Казахстане 3012 человек выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3012 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1372,

город Алматы - 334,

город Шымкент - 130,

Акмолинская область - 80,

Актюбинская область - 38,

Алматинская область - 62,

Атырауская область - 118,

Восточно-Казахстанская область - 58,

Западно-Казахстанская область - 288,

Карагандинская область - 196,

Костанайская область - 73,

Кызылординская область - 26,

Мангистауская область - 94,

Павлодарская область - 80,

Северо-Казахстанская область - 28,

Туркестанская область - 35.

Итого выздоровевших в Казахстане - 423 996.



