РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 16 Июль 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане 3012 человек выздоровели от коронавируса

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3012 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1372,

    город Алматы - 334,

    город Шымкент - 130,

    Акмолинская область - 80,

    Актюбинская область - 38,

    Алматинская область - 62,

    Атырауская область - 118,

    Восточно-Казахстанская область - 58,

    Западно-Казахстанская область - 288,

    Карагандинская область - 196,

    Костанайская область - 73,

    Кызылординская область - 26,

    Мангистауская область - 94,

    Павлодарская область - 80,

    Северо-Казахстанская область - 28,

    Туркестанская область - 35.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 423 996.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!