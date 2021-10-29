За сутки в Казахстане 2141 человек выздоровел от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2141 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 400,

город Алматы - 322,

город Шымкент - 40,

Акмолинская область - 153,

Актюбинская область - 74,

Алматинская область - 95,

Атырауская область - 11,

Восточно-Казахстанская область - 188,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 315,

Карагандинская область - 67,

Костанайская область - 25,

Кызылординская область - 43,

Мангистауская область - 72,

Павлодарская область - 126,

Северо-Казахстанская область - 144,

Туркестанская область - 49.

Итого выздоровевших в Казахстане - 881124.



