08:15, 30 Январь 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане 1452 человека выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1452 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 102,
город Алматы - 153,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 104,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 125,
Атырауская область - 200,
Восточно-Казахстанская область - 32,
Жамбылская область - 13,
Западно-Казахстанская область - 54,
Карагандинская область - 67,
Костанайская область - 167,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 275,
Северо-Казахстанская область - 83,
Туркестанская область - 63.
Итого выздоровевших в Казахстане - 167047.