За сутки в Казахстане 1452 человека выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1452 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 102,

город Алматы - 153,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 104,

Актюбинская область - 7,

Алматинская область - 125,

Атырауская область - 200,

Восточно-Казахстанская область - 32,

Жамбылская область - 13,

Западно-Казахстанская область - 54,

Карагандинская область - 67,

Костанайская область - 167,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 275,

Северо-Казахстанская область - 83,

Туркестанская область - 63.

Итого выздоровевших в Казахстане - 167047.



