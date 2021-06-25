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    08:17, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане 1235 человек выздоровело от коронавирусной инфекции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1235 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 337,

    город Алматы - 142,

    город Шымкент - 28,

    Актюбинская область - 28,

    Алматинская область - 38,

    Атырауская область - 58,

    Восточно-Казахстанская область - 66,

    Жамбылская область - 66,

    Западно-Казахстанская область - 206,

    Карагандинская область - 123,

    Костанайская область - 18,

    Кызылординская область - 7,

    Мангистауская область - 16,

    Павлодарская область - 70,

    Северо-Казахстанская область - 21,

    Туркестанская область - 11.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 389406.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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