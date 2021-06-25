08:17, 25 Июнь 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане 1235 человек выздоровело от коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1235 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 337,
город Алматы - 142,
город Шымкент - 28,
Актюбинская область - 28,
Алматинская область - 38,
Атырауская область - 58,
Восточно-Казахстанская область - 66,
Жамбылская область - 66,
Западно-Казахстанская область - 206,
Карагандинская область - 123,
Костанайская область - 18,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 16,
Павлодарская область - 70,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 389406.