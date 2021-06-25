За сутки в Казахстане 1235 человек выздоровело от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1235 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 337,

город Алматы - 142,

город Шымкент - 28,

Актюбинская область - 28,

Алматинская область - 38,

Атырауская область - 58,

Восточно-Казахстанская область - 66,

Жамбылская область - 66,

Западно-Казахстанская область - 206,

Карагандинская область - 123,

Костанайская область - 18,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 16,

Павлодарская область - 70,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 11.

Итого выздоровевших в Казахстане - 389406.