08:20, 23 Июнь 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане 1168 человек выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 368,
город Алматы – 208,
город Шымкент – 47,
Акмолинская область – 12,
Актюбинская область – 34,
Алматинская область – 21,
Атырауская область – 87,
Восточно-Казахстанская область – 62,
Карагандинская область – 135,
Костанайская область – 39,
Кызылординская область – 21,
Мангистауская область – 23,
Павлодарская область – 86,
Северо-Казахстанская область – 15,
Туркестанская область – 10.
Итого выздоровевших в Казахстане – 387295.