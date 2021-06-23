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    08:20, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане 1168 человек выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан – 368,

    город Алматы – 208,

    город Шымкент – 47,

    Акмолинская область – 12,

    Актюбинская область – 34,

    Алматинская область – 21,

    Атырауская область – 87,

    Восточно-Казахстанская область – 62,

    Карагандинская область – 135,

    Костанайская область – 39,

    Кызылординская область – 21,

    Мангистауская область – 23,

    Павлодарская область – 86,

    Северо-Казахстанская область – 15,

    Туркестанская область – 10.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 387295.




    Теги:
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