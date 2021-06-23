За сутки в Казахстане 1168 человек выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 368,

город Алматы – 208,

город Шымкент – 47,

Акмолинская область – 12,

Актюбинская область – 34,

Алматинская область – 21,

Атырауская область – 87,

Восточно-Казахстанская область – 62,

Карагандинская область – 135,

Костанайская область – 39,

Кызылординская область – 21,

Мангистауская область – 23,

Павлодарская область – 86,

Северо-Казахстанская область – 15,

Туркестанская область – 10.

Итого выздоровевших в Казахстане – 387295.





