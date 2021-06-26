08:17, 26 Июнь 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане 1165 человек выздоровело от коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1165 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 335,
город Алматы - 68,
город Шымкент - 33,
Акмолинская область - 34,
Актюбинская область - 21,
Алматинская область - 41,
Атырауская область - 30,
Восточно-Казахстанская область - 83,
Жамбылская область - 32,
Западно-Казахстанская область - 130,
Карагандинская область - 148,
Костанайская область - 25,
Кызылординская область - 22,
Мангистауская область - 48,
Павлодарская область - 61,
Северо-Казахстанская область - 48,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 390571.