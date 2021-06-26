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    08:17, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане 1165 человек выздоровело от коронавирусной инфекции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1165 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 335,

    город Алматы - 68,

    город Шымкент - 33,

    Акмолинская область - 34,

    Актюбинская область - 21,

    Алматинская область - 41,

    Атырауская область - 30,

    Восточно-Казахстанская область - 83,

    Жамбылская область - 32,

    Западно-Казахстанская область - 130,

    Карагандинская область - 148,

    Костанайская область - 25,

    Кызылординская область - 22,

    Мангистауская область - 48,

    Павлодарская область - 61,

    Северо-Казахстанская область - 48,

    Туркестанская область - 6.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 390571.



    Теги:
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