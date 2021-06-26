За сутки в Казахстане 1165 человек выздоровело от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1165 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 335,

город Алматы - 68,

город Шымкент - 33,

Акмолинская область - 34,

Актюбинская область - 21,

Алматинская область - 41,

Атырауская область - 30,

Восточно-Казахстанская область - 83,

Жамбылская область - 32,

Западно-Казахстанская область - 130,

Карагандинская область - 148,

Костанайская область - 25,

Кызылординская область - 22,

Мангистауская область - 48,

Павлодарская область - 61,

Северо-Казахстанская область - 48,

Туркестанская область - 6.

Итого выздоровевших в Казахстане - 390571.



