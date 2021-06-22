08:17, 22 Июнь 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане 1084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1084 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 273,
город Алматы – 100,
город Шымкент – 10,
Акмолинская область – 18,
Актюбинская область – 55,
Алматинская область – 10,
Атырауская область – 85,
Восточно-Казахстанская область – 54,
Жамбылская область – 48,
Западно-Казахстанская область – 138,
Карагандинская область – 129,
Костанайская область – 29,
Кызылординская область – 7,
Мангистауская область – 8,
Павлодарская область – 85,
Северо-Казахстанская область – 22,
Туркестанская область – 13.
Итого выздоровевших в Казахстане – 386127.