За сутки в Казахстане 1084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1084 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 273,

город Алматы – 100,

город Шымкент – 10,

Акмолинская область – 18,

Актюбинская область – 55,

Алматинская область – 10,

Атырауская область – 85,

Восточно-Казахстанская область – 54,

Жамбылская область – 48,

Западно-Казахстанская область – 138,

Карагандинская область – 129,

Костанайская область – 29,

Кызылординская область – 7,

Мангистауская область – 8,

Павлодарская область – 85,

Северо-Казахстанская область – 22,

Туркестанская область – 13.

Итого выздоровевших в Казахстане – 386127.