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    08:17, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане 1084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1084 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан – 273,

    город Алматы – 100,

    город Шымкент – 10,

    Акмолинская область – 18,

    Актюбинская область – 55,

    Алматинская область – 10,

    Атырауская область – 85,

    Восточно-Казахстанская область – 54,

    Жамбылская область – 48,

    Западно-Казахстанская область – 138,

    Карагандинская область – 129,

    Костанайская область – 29,

    Кызылординская область – 7,

    Мангистауская область – 8,

    Павлодарская область – 85,

    Северо-Казахстанская область – 22,

    Туркестанская область – 13.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 386127.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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