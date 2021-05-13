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    12:05, 13 Май 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстан прибыло 3 025 авиапассажиров с ПЦР-справками

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 мая на территорию Казахстана прибыло 25 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, Южной Кореи, Грузии, Республики Беларусь, Таджикистана, Монголии, Сербии, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нерапространению Covid-19.

    По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, всего за сутки прибыло 3 025 авиапассажиров. В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 15 рейсов, 1 796 пассажиров;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 683 пассажира;

    в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, 148 пассажиров;

    в аэропорт г. Семей – 2 рейса, 10 пассажиров;

    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 123 пассажира;

    в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 192 пассажира;

    в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 73 пассажира;

    Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестрирования на COVID-19.




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