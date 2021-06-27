Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19

27 Июня 2021, 19:14
За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ – За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19, выписаны 779, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 415 339 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 408 307 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3113 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 032 теста. Всего в стране проведено 6 754 808 тестов.

Беларусь   Коронавирус в мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане