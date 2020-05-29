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За сутки в Азербайджане выявлено 230 случаев заражения коронавирусом

29 Мая 2020 20:55
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За сутки в Азербайджане выявлено 230 случаев заражения коронавирусом

БАКУ. КАЗИНФОРМ — По сообщению оперативного штаба при правительстве Азербайджана, за сутки в стране выявлено 230 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Следует отметить, что такое число (230) инфицированных коронавирусом COVID-19 в Азербайджане зафиксировано впервые с начала распространения этой инфекции. Кроме того, скончались еще два человека от этой болезни.

В целом, до сегодняшнего дня в стране коронавирус выявлен у 4 989 человек, из них вылечились 3 125, скончались 58, продолжают лечение в больницах особого режима 1806, состояние у 50 из них оценивается как тяжелое, у 67 - средней степени тяжести, у остальных состояние стабильное.

В республике на сегодняшний день проведено 289 603 теста на COVID-19.


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Ключевые слова: Азербайджан, Коронавирус,
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Автор:

Бекбау Тайманов

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