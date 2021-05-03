За сутки в Алматы вакцину от коронавируса получили свыше двух тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 5 460 пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2 мая зарегистрировано 667 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 589 случаев с симптомами и 78 - без симптомов. Выписано 132, поступило – 225 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 244 пациента. На ИВЛ – 46, на неинвазивной ИВЛ – 78, занято 77 аппаратов High flow. На амбулаторном лечении находятся 5 460, без симптомов - 630, с симптомами в средней и легкой степени тяжести - 4 830 пациентов», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Всего за весь период с 1 февраля по 2 мая провакцинировано 222 754 человек. За прошедшие сутки, прививку получили 2 726 человек.



