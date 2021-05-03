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    13:00, 03 Май 2021 | GMT +6

    За сутки в Алматы вакцину от коронавируса получили свыше двух тысяч человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 5 460 пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 2 мая зарегистрировано 667 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 589 случаев с симптомами и 78 - без симптомов. Выписано 132, поступило – 225 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 244 пациента. На ИВЛ – 46, на неинвазивной ИВЛ – 78, занято 77 аппаратов High flow. На амбулаторном лечении находятся 5 460, без симптомов - 630, с симптомами в средней и легкой степени тяжести - 4 830 пациентов», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    Всего за весь период с 1 февраля по 2 мая провакцинировано 222 754 человек. За прошедшие сутки, прививку получили 2 726 человек.



    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Главная Алматы
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