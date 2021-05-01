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    13:29, 01 Май 2021 | GMT +6

    За сутки в Алматы провакцинированы свыше шести тысяч человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы получают лечение от коронавируса 3 570 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 30 апреля зарегистрировано 697 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 581 случай с симптомами и 116 без симптомов. Выписано всего 557человек, поступило – 342. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находятся 3 570 человек (84 ребенка). В отделениях реанимации и интенсивной терапии– 224. На ИВЛ – 35, на неинвазивной ИВЛ – 72, High flow занято 88 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находятся 5 388 пациентов, с симптомами – 4 780 с легкой и средней степенью, без симптомов – 608», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    За сутки в Алматы провакцинированы 6 856 человек. В том числе, с момента поступления вакцины отечественного производства, QazVac выбрали 2 330 человек.

    Всего по городу за период с 1 февраля по 30 апреля прививки получили 216 053 человека. Вторым компонентом вакцинировано 52 560 человек.

    На сегодняшний день функционирует 211 пунктов, в которых задействовано 303 прививочных бригад в количестве 1 201 человек. Работают 40 выездных мобильных бригад.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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