За сутки в Актюбинской области выявлено 323 случая КВИ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в Актюбинской области было выявлено 323 случая коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 13 января 2022 года, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Актюбинская область вошла в «красную» зону. Наблюдается ежедневный прирост новых случаев КВИ. За сутки 13 января 2022 года зарегистрировано 323 случаев заболевания КВИ, из них с симптомами заболевания -197 случаев и 126 бессимптомных случаев. Большая часть новых случаев выявлено в городе Актобе», - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

На домашнем карантине находятся 1218 человек, за всеми проводится медицинское наблюдение.

Ранее за сутки 12 января в Актюбинской области было выявлено 225 новых случаев КВИ.

В связи с переходом региона в «красную» вышло новое постановление главного санитарного врача региона по введению новых ограничительных мероприятий.