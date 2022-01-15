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За сутки в Актюбинской области выявлено 323 случая КВИ

15 Января 2022 01:08
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За сутки в Актюбинской области выявлено 323 случая КВИ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За последние сутки в Актюбинской области было выявлено 323 случая коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 13 января 2022 года, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Актюбинская область вошла в «красную» зону. Наблюдается ежедневный прирост новых случаев КВИ. За сутки 13 января 2022 года зарегистрировано 323 случаев заболевания КВИ, из них с симптомами заболевания -197 случаев и 126 бессимптомных случаев. Большая часть новых случаев выявлено в городе Актобе», - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

На домашнем карантине находятся 1218 человек, за всеми проводится медицинское наблюдение.

Ранее за сутки 12 января в Актюбинской области было выявлено 225 новых случаев КВИ.

В связи с переходом региона в «красную» вышло новое постановление главного санитарного врача региона по введению новых ограничительных мероприятий.


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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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