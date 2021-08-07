За сутки у 275 жителей Костанайской области выявили коронавирус

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области за сутки зарегистрировано 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный штаб.

«6 августа 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 275 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,2%. 245 пациентов обследованы по самообращению, 23 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, семь с профилактической целью. Из числа инфицированных 241 с симптомами заболевания, 34 бессимптомных»,- сообщили в облштабе.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 100, Рудный – 38, Аулиекольский район – 23, по 22 случая в Житикаре и Карабалыкском районе, Карасуский район – 16, Лисаковск – 14, Амангельдинский район – девять, Камыстинский район – шесть, Денисовский район – пять, по четыре случая в Алтынсаринском, Жангельдинском и Федоровском районах, по три случая в Узункольском районе и районе и имени Б.Майлина, два случая в Сарыкольском районе.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 6 августа зарегистрировано 22 358 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 19 939 человек.