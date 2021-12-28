За сутки свыше 14 тысяч казахстанцев получили два компонента вакцины против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 28.12.2021г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

I компонентом 8 955 943 (+7957) человек провакцинировано в Казахстане на 28 декабря, II компонентом 8 473 343 (+14 112) человек.

Также представлены данные о проведении вакцинации населения против КВИ на 28.12.2021 г. в разрезе регионов.