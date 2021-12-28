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За сутки свыше 14 тысяч казахстанцев получили два компонента вакцины против КВИ
28 Декабря 2021 08:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 28.12.2021г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.
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I компонентом 8 955 943 (+7957) человек провакцинировано в Казахстане на 28 декабря, II компонентом 8 473 343 (+14 112) человек.
Также представлены данные о проведении вакцинации населения против КВИ на 28.12.2021 г. в разрезе регионов.
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