За сутки пять человек транспортировали в больницы вертолетами Казавиаспаса
В пяти регионах страны из мест постоянного дислоцирования на выполнение полетов по линии санитарной авиации стремительно вылетели воздушные суда Eurocopter ЕС-145 и КА-32А11ВС.
В Восточно-Казахстанской области транспортировали из поселка Акжар новорожденного ребенка, в Алматинской области воздушным судном КА-32А11ВС из города Ушарала - женщину, в Мангистауской области из города Жанаозена - грудного ребенка, в Павлодарской области из города Экибастуза - пожилого мужчину и из города Хромтау Актюбинской области - пожилую женщину. Всех пациентов оперативно доставили в больницы для дальнейшего оказания медицинской помощи.
Все полеты по транспортировке пациентов удалось завершить в дневное время и без происшествий благодаря слаженной работе медицинских работников Национального координационного центра экстренной медицины и пилотов авиационного спасательного подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям «Казавиаспас».