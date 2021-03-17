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    12:05, 17 Март 2021 | GMT +6

    За сутки пять человек транспортировали в больницы вертолетами Казавиаспаса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 марта в производственно-диспетчерскую службу Казавиаспаса МЧС РК из Национального координационного центра экстренной медицины было подано пять оперативных заявок для оказания помощи в экстренной транспортировке пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казавиаспаса.

    В пяти регионах страны из мест постоянного дислоцирования на выполнение полетов по линии санитарной авиации стремительно вылетели воздушные суда Eurocopter ЕС-145 и КА-32А11ВС.

    В Восточно-Казахстанской области транспортировали из поселка Акжар новорожденного ребенка, в Алматинской области воздушным судном КА-32А11ВС из города Ушарала - женщину, в Мангистауской области из города Жанаозена - грудного ребенка, в Павлодарской области из города Экибастуза - пожилого мужчину и из города Хромтау Актюбинской области - пожилую женщину. Всех пациентов оперативно доставили в больницы для дальнейшего оказания медицинской помощи.

    Все полеты по транспортировке пациентов удалось завершить в дневное время и без происшествий благодаря слаженной работе медицинских работников Национального координационного центра экстренной медицины и пилотов авиационного спасательного подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям «Казавиаспас».



    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Восточно-Казахстанская область Транспорт Алматинская область Актюбинская область Павлодарская область Мангистауская область
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