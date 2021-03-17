За сутки пять человек транспортировали в больницы вертолетами Казавиаспаса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 марта в производственно-диспетчерскую службу Казавиаспаса МЧС РК из Национального координационного центра экстренной медицины было подано пять оперативных заявок для оказания помощи в экстренной транспортировке пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казавиаспаса.

В пяти регионах страны из мест постоянного дислоцирования на выполнение полетов по линии санитарной авиации стремительно вылетели воздушные суда Eurocopter ЕС-145 и КА-32А11ВС.

В Восточно-Казахстанской области транспортировали из поселка Акжар новорожденного ребенка, в Алматинской области воздушным судном КА-32А11ВС из города Ушарала - женщину, в Мангистауской области из города Жанаозена - грудного ребенка, в Павлодарской области из города Экибастуза - пожилого мужчину и из города Хромтау Актюбинской области - пожилую женщину. Всех пациентов оперативно доставили в больницы для дальнейшего оказания медицинской помощи.

Все полеты по транспортировке пациентов удалось завершить в дневное время и без происшествий благодаря слаженной работе медицинских работников Национального координационного центра экстренной медицины и пилотов авиационного спасательного подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям «Казавиаспас».



