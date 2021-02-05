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    23:20, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    За сутки полицейские столицы выявили около 200 нарушений водителями такси

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 3 по 5 февраля т.г. на территории столицы проходит оперативно-профилактическое мероприятие «ТАКСИ»., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    За один день ОПМ выявлено 197 правонарушений, совершенных водителями такси, из них 18 фактов нарушения правил маневрирования, 49 автомобилей – такси осуществляли перевозку пассажиров технически неисправным транспортом, 4 автомашины водворены на коммунальную стоянку.

    Также, 2 должностных лица таксомоторных предприятий, в том числе за выпуск автомобилей-такси без прохождения обязательного предрейсового и медицинского осмотров.

    За незаконное переоборудование и неисправное техническое состояние транспортных средств запрещена их эксплуатация путем изъятия 18-х государственных регистрационных номерных знаков.

    В рамках ОПМ проведены мероприятия по контролю за оборудованием автомобилями-такси единой цветовой гаммой, шашечным поясом и колпаком «ТАХI», с его включением в темное время суток.

    Также проводится профилактическая работа по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием такси.




    Теги:
    МВД РК Транспорт Астана Правоохранительные органы
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