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За сутки от ковидной пневмонии скончались 26 человек в РК

25 Августа 2021 08:45
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За сутки от ковидной пневмонии скончались 26 человек в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки по состоянию на 23 августа зафиксировано 428 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 172 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 68 298, летальных случаев - 4289, выздоровевших - 57 892.


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