За сутки на дорогах Казахстана спасено свыше 690 человек
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 72 участка автодорог, из них 40 республиканского и 32 областного значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысуской областях).
На блок-постах скопилось более 1000 единиц автотранспортных средств.
За текущие сутки спасательными подразделениями спасены и эвакуированы 691 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 145 единиц техники.
Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находится в готовности техника для эвакуации.
В пунктах временного обогрева находятся 179 человек, из них 16 детей.
В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения «Darmen» направлено 114 уведомлений.
Всего в аварийно-спасательных работах задействовано более 4 тысяч человек и 1300 единиц техники МЧС, МВД и МИО.
Силами Республиканского оперативного-спасательного отряда ведется сопровождение 37 машин из Тургеньского ущелья в город Алматы. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.
Фото: gov.kz