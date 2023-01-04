Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

За сутки на дорогах Казахстана спасено свыше 690 человек

4 Января 2023, 12:25
За сутки на дорогах Казахстана спасено свыше 690 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 72 участка автодорог, из них 40 республиканского и 32 областного значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысуской областях).

На блок-постах скопилось более 1000 единиц автотранспортных средств.

За текущие сутки спасательными подразделениями спасены и эвакуированы 691 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 145 единиц техники.

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находится в готовности техника для эвакуации.

В пунктах временного обогрева находятся 179 человек, из них 16 детей.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения «Darmen» направлено 114 уведомлений.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано более 4 тысяч человек и 1300 единиц техники МЧС, МВД и МИО.

Силами Республиканского оперативного-спасательного отряда ведется сопровождение 37 машин из Тургеньского ущелья в город Алматы. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.

Фото: gov.kz


Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Осадки прогнозируют 6 января в Казахстане
Волонтеры очистили от снега дворы пожилых людей в столице
Теги:
Читайте также
Автобус с 30 пассажирами вызволили из снежного плена в Карагандинской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Осадки прогнозируют 6 января в Казахстане
На дистанционку переведены учащиеся колледжей 6 января в Семее
Завершилась эвакуация водителей и автотехники из снежного заноса на Бортогайском водохранилище
В Актобе не хватает техники для очистки снега
Более 1200 автомашин сопроводили в буран акмолинские полицейские
В Шымкенте ощутили землетрясение в 2-3 балла
Новости партнеров
Популярное
1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования

Лента новостей