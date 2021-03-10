За сутки на автодорогах РК из снежных заносов вызволено 64 единицы техники, спасено 125 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в связи со сложными погодными условиями на автодорогах республики из снежных заносов вызволено 64 единицы техники, спасено и эвакуировано 125 человек. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает коррепонент МИА «Каинформ».

«За прошедшие сутки в связи со сложными погодными условиями на автодорогах республики из снежных заносов территориальными подразделениями МЧС вызволено 64 ед. техники, спасено и эвакуировано 125 человек», - отметил Талгат Уали.

По данным ведомства, в ситуационном центре МЧС работает республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы функционируют в ДЧС Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей.

На постах в Западно-Казахстанской области сосредоточено порядка 253 единиц грузовой и легковой техники.

Всего в неотложных работах задействовано 423 человека и 301 единицы техники МЧС, МВД, МИО и дорожные службы.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 15 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 17 уведомлений.

Для оказания своевременной информационно-психологической помощи в регионах республики действует «Горячая линия».



