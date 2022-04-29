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    11:32, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    За сутки на 35 см поднялась вода в Есиле у Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки гидрологическая обстановка в Северо-Казахстанской области стабильная. Отмечается подъем уровня воды у Петропавловска на 35 см за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», подъем воды у города наблюдается по нижнему бьефу плотины. На уровень влияют сбросы Петропавловского водохранилища, которое находится выше гидрологического поста, где производят замеры.

    На Сергеевском водохранилище перелив через гребень плотины составляет 48 см. Уровень воды за сутки не изменился и равен 848 см.

    В целом, по области подъем воды за сутки составил от 1 до 35 см. Вблизи села Покровки Есильского района и Новоникольского Кызылжарского района - плюс 11 см и 22 см, соответственно. На трансграничном гидропосту в селе Долматово уровень воды за последние сутки снизился на 30 см и составил 648 см.

    После нескольких дней «затишья» начала подниматься вода на озере Большой Тарангул в селе Корнеевке Есильского района. Пока всего плюс 1 см за сутки.

    Выходные дни в регионе ожидаются дождливыми, с грозами и сильными ветрами.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Регионы Казахстана Казгидромет Вода
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