За сутки мобильной группой Нур-Султана проверено 70 увеселительных заведений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы продолжают работу по выявлению нарушений карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

Так, за прошедшие сутки мобильной группой были проверены 70 субъектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинных мер. В ходе проверки выявлены 19 объектов, нарушивших карантин.

Так, лаундж-бар «Шишка» по улице Мәңгілік ел, несмотря на график работы, указанный в постановлении государственного санитарного врача, в 00.52 часов функционировал и принимал посетителей. В заведении находились 20 клиентов.

Мобильной группой в 01.26 часов выявлен компьютерный клуб «Seven» по пр. Кабанбай батыра. В клубе коротали время более 40 любителей виртуальных игр, тем самым нарушая режим карантина.

Собранные материалы в отношении владельцев заведений направлены в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.



