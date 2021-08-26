За сутки мобильной группой Нур-Султана проверено 60 увеселительных заведений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы продолжают работу по выявлению нарушений карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Так, за прошедшие сутки мобильной группой были проверены около 60 субъектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинных мер. В ходе проверки выявлены 5 объекта, нарушивших карантин.

Бар «Мята SKY» по улице Сыганак, несмотря на запрет работы, на момент проверки в 23.23 часов функционировал и принимал посетителей. В заведении находились 25 клиентов. При проверке кафе «Мария» и «Кавказская Пленница» в ночное время осуществляли свою рабочую деятельность, не соблюдая график работы, указанный в постановлении главного санврача, тем самым нарушили карантинный режим.

В отношении владельцев собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

Департамент полиции города Нур-Султана напоминает предпринимателям об ответственности за нарушение карантинных мер и возможном приостановления деятельности в связи с несоблюдением карантинных мер решением суда и призывает к соблюдению санитарных норм.