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    13:56, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За сутки коронавирус выявили у 68 жителей Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За сутки коронавирус выявили у 68 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 68 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 45 новых случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 2 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили 6 заболевших, в Индерском районе - 2, в Исатайском районе - 1 человек, в Кызылкогинском районе - 5, в Курмангазинском районе подтверждено 2 случая, в Макатском районе - 3, в Махамбетском районе выявлено 2 заболевших.

    Заболевание у 46 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 22 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 237 человек.
    В домашних условиях получают лечение 1 073 человека, в модульной больнице - 116, во второй областной больнице – 84 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 10, в районных инфекционных стационарах - 72. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 75 человек.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области стало меньше тяжелых пациентов с КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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