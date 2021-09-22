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    12:41, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За сутки коронавирус выявили у 61 жителя Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За сутки Covid-19 выявили у 61 жителя Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции по-прежнему остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 61 заболевшего коронавирусной инфекцией.

    В городе Атырау подтверждено 40 новых случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 5 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе - 8 заболевших, в Исатайском районе - 1 человек, в Кызылкогинском районе - 2, в Курмангазинском районе подтверждено 4 случая, в Макатском районе выявлен 1 инфицированный. Заболевание у 38 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 23 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 44 человека.
    В домашних условиях получают лечение 1 370 человек, в модульной больнице - 108, во второй областной больнице – 142 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 18, в районных инфекционных стационарах - 80. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 80 человек.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Как ранее сообщалось, о загруженности реанимационных коек рассказали в Атырау.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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