За сутки двое детей выпали из окон в Казахстане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В МЧС рассказали о зарегистрированных случаях падения детей из окон за минувшие сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Первый инцидент зафиксирован в Жезказгане. Там с окна третьего этажа выпал двухлетний мальчик. К счастью ребенок остался жив. С травмами в среднем состоянии тяжести он был госпитализирован.

Второй несчастный случай произошел в Туркестанской области в селе Таукент. Там пятилетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна 5-го этажа. Мальчик скончался на месте.