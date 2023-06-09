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За сутки двое детей выпали из окон в Казахстане

Редактор:  
Зифа Хабирова
9 Июня 2023, 08:40
За сутки двое детей выпали из окон в Казахстане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В МЧС рассказали о зарегистрированных случаях падения детей из окон за минувшие сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Первый инцидент зафиксирован в Жезказгане. Там с окна третьего этажа выпал двухлетний мальчик. К счастью ребенок остался жив. С травмами в среднем состоянии тяжести он был госпитализирован.

Второй несчастный случай произошел в Туркестанской области в селе Таукент. Там пятилетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна 5-го этажа. Мальчик скончался на месте.

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