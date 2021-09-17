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    13:20, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За сутки COVID-19 выявили у 98 жителей Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За сутки коронавирусная инфекция выявлена у 98 жителей области. Очагом распространения болезни остается город Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 98 заболевших коронавирусной инфекцией.

    В частности, в Атырау подтверждено 69 новых случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено трое заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и среди жителей районов области. Так, в Жылыойском районе выявлено шесть заболевших Covid-19, в Индерском районе - два, в Исатайском районе - три, в Кызылкогинском районе - семь человек, в Курмангазинском районе - пять, в Макатском районе - два, в Махамбетском районе выявлен один заболевший.

    Заболевание у 49 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 49 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 458 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 2 500 человек, в модульной больнице - 137, во второй областной больнице – 126 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 64, в районных инфекционных стационарах - 104. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 87 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

    Как ранее сообщалось, вдвое сократилось число тяжелобольных КВИ в Атырау.
    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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