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    12:44, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    За сутки COVID-19 выявили у 39 жителей Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID-19 выявили у 39 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 39 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 29 новых случаев заражения COVID- 19. В результате скрининга выявлено 3 заболевших на месторождении Тенгиз.

    Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили 1 заболевшего, в Исатайском районе - 1, в Кызылкогинском районе - 2, в Курмангазинском районе - 1, в Махамбетском районе - 2 заболевших.

    Заболевание у 18 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 21 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 14 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 364 человека, в модульной больнице - 80, во второй областной больнице – 50 пациентов,

    в районных инфекционных стационарах - 35. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 61 человек.

    Отметим, что по темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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