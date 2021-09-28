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    15:15, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За сутки COVID-19 выявили у 36 жителей Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID-19 выявили у 36 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 36 заболевших коронавирусной инфекцией. В Атырау подтверждено 22 новых случая заражения. В результате скрининга выявлено четверо заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Исатайском районе выявили двух заболевших, в Кызылкогинском районе - трех, в Курмангазинском районе - 12.

    Заболевание у 22 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 14 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 121 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 786 человек, в модульной больнице - 112, во второй областной больнице – 66 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - пять, в районных инфекционных стационарах - 59. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 75 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Ранее сообщалось о загруженности реанимационных коек больными КВИ в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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