АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID-19 выявили у 36 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 36 заболевших коронавирусной инфекцией. В Атырау подтверждено 22 новых случая заражения. В результате скрининга выявлено четверо заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Исатайском районе выявили двух заболевших, в Кызылкогинском районе - трех, в Курмангазинском районе - 12.

Заболевание у 22 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 14 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 121 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 786 человек, в модульной больнице - 112, во второй областной больнице – 66 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - пять, в районных инфекционных стационарах - 59. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 75 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.



Ранее сообщалось о загруженности реанимационных коек больными КВИ в Атырауской области.