АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки Covid-19 выявили у 315 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 315 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 175 новых случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 50 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыйоском районе выявлено 24 заболевших, в Индерском районе - 19, в Исатайском - 9, в Кызылкугинском районе - 16, в Курмангазинском районе - 5, в Макатском районе - 5, в Махамбетском районе - 12 человек.

Заболевание у 220 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 95 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 481 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 7 881 человек, в модульной больнице - 190, во второй областной больнице – 191 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 63, в кардиоцентре - 82, в ж/д больнице - 83 пациента, в областной больнице - 97, в общежитиях - 75, в районных инфекционных стационарах - 316. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 576 человека.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.