За сутки COVID-19 выявили у 195 жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 195 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 195 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 129 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 13 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 16 заболевших, в Индерском районе - 1 заболевший, в Кызылкогинском и Курмангазинском районах – по 12 человек, в Макатском районе - 4, в Махамбетском районе - 8 человек.

Заболевание у 131 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 64 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 101 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 7 471 человек, в модульной больнице - 177, во второй областной больнице – 144 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 51, в кардиоцентре - 70, в ж/д больнице - 61 пациент, в областной больнице - 35, в общежитиях - 77, в районных инфекционных стационарах - 236. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 340 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

Ранее сообщалось о том, что 85 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области.