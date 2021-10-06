РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    За  сутки COVID-19 выявили у 19 жителей Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID-19 выявили у 19 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 19 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 10 новых случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 8 заболевших на месторождении Тенгиз. В районах области наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Так, за последние сутки в Кызылкогинском районе выявлен 1 инфекционный.

    Заболевание у 12 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 7 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 17 человек.
    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 548 человек, в модульной больнице - 111, во второй областной больнице – 52 пациента, в районных инфекционных стационарах - 38. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 68 человек.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!