АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID-19 выявили у 19 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 19 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 10 новых случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 8 заболевших на месторождении Тенгиз. В районах области наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Так, за последние сутки в Кызылкогинском районе выявлен 1 инфекционный.

Заболевание у 12 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 7 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 17 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 548 человек, в модульной больнице - 111, во второй областной больнице – 52 пациента, в районных инфекционных стационарах - 38. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 68 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.