За сутки Covid-19 выявили у 130 жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 130 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 130 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 99 новых случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 9 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 13 заболевших, в Исатайском районе - 1, в Курмангазинском районе - 5, в Макатском районе - 2, в Махамбетском районе - 1 человек.



Заболевание у 79 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 51 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 591 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 4 171 человек, в модульной больнице - 170, во второй областной больнице – 139 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 65, в кардиоцентре - 34, в ж/д больнице - 19 пациентов, в областной больнице - 12, в общежитиях - 65, в районных инфекционных стационарах - 167. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 188 человек.



По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.



Как ранее сообщалось, 74 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии в Атырауской области.